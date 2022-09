MHC Roden Heren 1 wint eerste duel in 2e klasse

RODEN – Afgelopen zondag stond voor het eerste herenteam van MHC Roden de 1e wedstrijd van het seizoen op het programma. Omdat het team vorig seizoen kampioen is geworden, komen ze nu uit in een klasse hoger. In heel Noord Nederland zijn er slechts 3 ploegen die hoger spelen, dus dit is een prestatie van formaat van de mannen uit Roden.

Zondag mochten de heren afreizen naar Apeldoorn voor de eerste competitiewedstrijd tegen Ares. Voor hun wedstrijd speelden de dames van MHC Roden op het waterveld van Ares. Zij maakten hun debuut in de derde klasse. Helaas verloren zij met 2-0 van een iets sterker Ares.

In de eerste minuut was er meteen een enorme grote kans voor Hugo Kwant. Hij maakte zijn debuut voor Roden en kon dit bekronen met een doelpunt. Helaas verstapte hij zich en bleef het 0-0. Al snel bleek Ares een enorm taaie tegenstander. Ares wachtte Roden rond de middenlijn op en hield de linies strak bij elkaar. Bij Roden lag het tempo te laag. Na de kans van Kwant werd het vooral een schaakspelletje. In de rust sprak de nieuwe coach Jack Meester de heren van Roden vermanend toe. Het tempo omhoog en minder slordig spelen, luidde de boodschap die goed werd opgepakt door de heren. Na 10 minuten spelen in het derde kwart gaf Roden gas over de linkerflank. Bart van Kimmenaede passeerde met een mooie actie enkele spelers van Ares en vond Mats Monshouwer in de cirkel. Deze draaide mooi weg bij de tegenstander en gaf de bal voor op Jort Steenhuisen die van dichtbij uithaalde. De keeper redde, maar maakte hierbij wel een overtreding. Hierdoor mocht Roden een strafcorner nemen. Topscorer van vorig seizoen(48 doelpunten), Sjors ter Veld, geblesseerd en dus was het vandaag de beurt aan 2e cornerman, Brent Hoekstra. Helaas werd de bal niet goed gestopt en kon Hoekstra niet aanleggen voor de corner. Maar Roden bleef wel in balbezit en uiteindelijk kwam de bal toch bij Hoekstra terecht. Hij draaide naar zijn backhand en had Stan Ronner al bij de 2e paal vrij zien staan. Deze kreeg de bal op een presenteerblaadje aangeleverd en tipte de bal het doel in: 0-1.

Na de bevrijdende goal van Ronner moesten er nog 20 lange minuten gespeeld worden. Roden kwam nauwelijks meer in de problemen en kreeg nog enorme kansen op de 0-2. Deze waren helaas niet besteed aan de spitsen van Roden en dus bleef het wel spannend tot het laatste moment. Ares was moegestreden en na 70 minuten hockeyen waren de eerste 3 punten in de 2e klasse een feit.

Komende zondag speelt Roden thuis tegen Deventer. Deventer deed vorig jaar lang mee om promotie naar de 1e klasse en beschikt onder andere over een jeugdinternational, dus het zal een enorme kluif worden. Genoeg redenen om een mooie pot hockey te komen kijken! Zondag 18 september, 14.45 uur op het sportcomplex van MHC Roden! (Foto: Sjors ter Veld.)