MHC Roden heren 1 wint topper in de derde klasse

RODEN – Op zondag 19 september mocht het eerste herenteam van MHC Roden zijn diensten bewijzen tegen Drienerlo uit Enschede. Drienerlo is een ploeg die al een aantal jaar bovenin de derde klasse speelt. Roden is net gepromoveerd naar de derde klasse, maar wil graag promoveren naar de 2e klasse. In Twente probeerden de mannen van Roden drie punten mee terug te nemen naar de kop van Drenthe.

Het eerste kwart stond in het teken van aftasten. Roden zocht de vrije ruimtes en Drienerlo was op zoek naar mogelijkheden langs de zijlijn. Door een geweldige video-analyse van coach Oosterwijk wisten ze de zijlijnen dicht te houden en de wedstrijd naar hun hand te zetten. Het eerste kwart werd ondanks veel Roder kansen beƫindigd met de brilstand: 0-0.

In het tweede kwart liet Roden van zich horen en scoorden ze twee goals. De eerste goal werd gemaakt door Mats Monshouwer op aangeven van Brent Hoekstra, die de cirkel in liep en de bal keurig af wist te geven op Monshouwer. De tweede goal werd gemaakt door Brent, die alert was op een schot op goal van Thijmen Rooks. Kortom, met een zeer confortabele 0-2 ging Roden de rust in.

Het hoogtepunt van het derde kwart was een harde tip-in van Mats Monshouwer op de lat, na een wonderschone voorzet van Thijmen Rooks. Helaas zat de lat een doelpunt in de weg.

Het vierde kwart stond in het teken van een totaal onverwachte gele kaart voor keeper Jasper Hoogenberg, waardoor Roden vijf minuten zonder keeper speelde. Gelukkig kwamen de heren van Roden deze keeperloze periode goed door. Een strafcorner voor Drienerlo werd zelfs zonder keeper onschadelijk gemaakt en tussendoor scoorde Mats Monshouwer het derde doelpunt van de wedstrijd en besliste daarmee de eindstand: 0-3 voor MHC Roden.

Na twee wedstrijden gaat Roden aan kop in de derde klasse. Komend weekend speelt het team weer thuis, tegen het gedegradeerde Westerduiven.

Foto: Jolijn Essink