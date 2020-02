MHC Roden Heren 2 Districtskampioen!

RODEN – Afgelopen weekend stond voor de mannen uit het 2e zaalteam van hockeyclub Roden de strijd om het districtskampioenschap op het programma. Tijdens de competitie werden ze met overmacht kampioen in poule B van de topklasse en daardoor plaatsten ze zich voor de districtskampioenschappen met de nummers 1 en 2 uit Poule A en de nr 2 uit hun eigen Poule in Heerenveen. In de halve finale was Nijmegen, de districtskampioen van vorig jaar, de tegenstander.

De wedstrijd bleef lang spannend en pas in de 2e helft maakte Roden het verschil. Ze liepen uit naar een 7-3 voorsprong. Nijmegen kwam in de laatste minuut nog terug tot 7-5. Finale dus behaald. Hierin was Union, eveneens uit Nijmegen, de tegenstander. Union nam een 2-0 voorsprong, maar nog voor rust kwamen de mannen uit Roden terug en liepen ze zelfs uit naar een 4-2 voorsprong. Na rust ging het hard. Roden liep uit naar 6-2. Union kwam terug tot 6-4, maar daarna liet Roden zien dat het sterker was dan Union. Er werd nog 6x gescoord. 4 keer door Roden en 2x door Union. Eindstand: 10-6 en dus mag Roden zich een jaar lang districtskampioen noemen en mogen zij als afgevaardigde van het district Noord/Oost komend weekend acte de présence geven op het Nederlands Kampioenschap in Rotterdam. Hier zijn grootmachten als Kampong(Utrecht), Amsterdam, HDM(Den Haag) en Push(Breda) de tegenstanders. Een zware dobber, maar de mannen uit Roden gaan hun huid zo duur mogelijk verkopen!