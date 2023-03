MHC Roden verliest topper en maakt zich op voor een mooie bekeravond

RODEN – Afgelopen zondag stond voor de hockeyheren van MHC Roden de topper tegen Mezen Harderwijk op het programma. Bij winst zou Roden afstand nemen van Mezen en zou promotie naar de 1e klasse al bijna een feit zijn. Roden gaf niet thuis en speelde een matige wedstrijd. Halverwege was het nog 0-0, maar Roden speelde alles behalve goed. Na de rust oogden de hockeyheren iets feller en halverwege het 3e kwart was er zelfs een uitgelezen kans om de 1-0 te maken. Roden kreeg een strafbal, maar helaas pushte Bas Aartsen de bal naast het doel. Niet veel later kreeg Mezen zijn 1e strafcorner en deze vloog hard in de touwen. Roden moest iets forceren en uit Mezen profiteerde van de ruimte. De 0-2 volgde niet veel later en de wedstrijd was beslist. Op basis van de kansenverhouding was een gelijkspel misschien verdiend geweest. Extra zuur: Roden verloor middenvelder Jort Steenhuisen. Hij viel ongelukkig en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Komende vrijdag staat er weer een bekerwedstrijd te wachten. Roden is doorgedrongen tot de laatste 32 ploegen van Nederland. GHBS staat gedeeld 1e in de 1e klasse. Roden 2e in de tweede klasse. Maar het blijft bekerhockey. Vrijdag 20:30 uur is de afslag.