Middagcursus Tekenen en Schilderen voor beginners bij T.S.R.

RODEN – Bij voldoende deelname start de Teken- en Schildergoep Roden op woensdagmiddag 8 maart een beginnerscursus. Cursusduur: 10 lessen. Docent: Peter Mulder. Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur. Een professioneel kunstenaar laat je kennis maken met diverse technieken en materialen van de schilderkunst. Kosten 195 euro inclusief koffie/thee. Materiaal in overleg met docent. Word je na afloop meteen lid dan ontvang je éénmalig 45 euro korting op de jaarcontributie. Opgave via tsr-pr@outlook.com. Wacht niet te lang. VOL = VOL. TSR Atelier, Kanaalstraat 38A, ingang om de hoek in het Schoollaantje via blauw hek. www.tekenenschildergroeproden.nl