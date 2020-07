Middagje suppen valt goed in de smaak

PEIZE – Jeugd tussen de 12 en 23 jaar was afgelopen vrijdag van harte welkom in het land achter Keet Koetje te Peize. Daar organiseerden de jongerenwerkers van Welzijn in Noordenveld, in samenwerking met de Sportcoaches en Peize in Beweging, een workshop suppen. Deze populaire wateractiviteit bleek het ideale tijdverdrijf voor deze tropische vrijdag. De activiteit vormde de eerste van vele zomeractiviteiten die de komende tijd zullen worden georganiseerd. Ook elders in het noorden kijkt men langzamerhand weer naar de mogelijkheden om iets te organiseren. ‘Dit is eigenlijk de eerste activiteit, dus alle ogen zijn op ons gericht’, stelde jongerenwerker Erik van der Heide. De activiteit zat binnen no-time stampvol, waardoor er wordt nagedacht om tegen het eind van de zomer weer te gaan suppen.