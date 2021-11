Midwinterhoornblazers bij Havezate Mensinge

RODEN – Vanaf de eerste zondag van Advent, 28 november, klinken ieder weekend midwinterhoornklanken over Roden en omgeving. De Giezelbaargbloazers uit Westerwolde komen dan naar Havezate Mensinge om de kerst aan te kondigen.

Voorzitter Hendrik Volders zegt dat de groep uit Oost Groningen al sinds 2005 diverse optredens in de aanloop naar kerst verzorgt. ‘We hebben het druk op 28 november: eerst blazen we in ons eigen dorp de kerk aan: met onze midwinterhoorns lokken we als het ware mensen naar de kerk. En daarna treden we op in Roden: leuk om Drenthe kennis te laten maken met deze wintertraditie.’

Hij zegt dat de historie van het midwinterhoornblazen eeuwen terug gaat. ‘Oorspronkelijk was het een saksisch gebeuren; nu kom je midwinterhoornblazers vooral in Twente en Gelderland tegen.’ Volgens Volders zijn er onzichtbare wetten verbonden aan het blazen: ‘dat mag buiten alleen tussen advent en driekoningen.’ Vanaf oktober oefenen de Giezelbaargbloazers binnen; daarnaast zijn ze al enige tijd bezig om de grootste midwinterhoorn van Nederland te maken. De optredens van de Giezelbaargbloazers op het voorplein van Havezate Mensinge zijn op 28 november, 4 en 11 december vanaf 14.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis en de geldende coronaregels voor musea – waaronder het tonen van een geldig coronabewijs – zijn van toepassing.