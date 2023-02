Mijlpaal voor tafeltennisvereniging Talero

LEEK/RODEN – Tafeltennisvereniging Talero beleefde afgelopen week een nieuwe mijlpaal: het zeventigste lid werd ingeschreven. De vereniging heeft nu 13 jeugdleden, 20 seniorleden, 28 OldStars leden en 9 combinatieleden. Laatstgenoemden zijn leden die zowel meedoen met de OldStars op de woensdagmorgen alsmede meedoen op de reguliere dinsdag- of de donderdagavond.

Elke woensdagmorgen wordt van 10.00 tot 11.30 uur door de OldStars gezellig een balletje geslagen in de Rodenburghal. Het gaat hierbij om gezond en verantwoord bewegen en natuurlijk lekker tafeltennissen voor 55 plussers. Na afloop wordt er gezellig afgesloten in de kantine onder het genot van een kopje koffie of thee. De jeugd krijgt training op de dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur. De senioren spelen vervolgens op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.00 uur en op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Talero is ambitieus. In de top vijf van grootste tafeltennisverenigingen van het Noorden is het doel. ‘Wij zijn de tafeltennisvereniging voor de gemeente Noordenveld en Westerkwartier. De bedoeling is dat we in 2024 voor 84 mensen tafeltennis kunnen aanbieden’ aldus secretaris Jan Dijkstra. ‘De senioren kunnen nog groeien en vooral bij de jeugd is er ruimte voor nieuwe leden. We doen momenteel mee met de jeugdsponsoractie van Poiesz supermarkten in Tolbert. Dus gooi je munten in de koker van Talero, daarmee help je ons om een nieuwe tafel aan te kunnen schaffen, die we nodig hebben om onze groei te realiseren’.

Tafeltennis is een sport voor alle leeftijden. ‘Ons jongste lid is 8 jaar en ons oudste lid 91 jaar! Het is een ontzettend gezellige en gezonde sport, heel goed voor je lichaam maar ook voor je hersenen en je coördinatie.’ Wil je ook tafeltennissen en deel uitmaken van deze gezellige club? Stuur een mail naar secretaris Jan Dijkstra: secretaris@talero.nl of kom langs op een woensdagmorgen, dinsdagavond of donderdagavond in de Rodenburghal. Meer informatie vind je op www.talero.nl.