‘Mijn droom? Naar het Eurovisie Songfestival’﻿

Robin Tinge in The Battles The Voice Kids





ZEVENHUIZEN – Zijn Insta ontplofte na zijn optreden in The Voice Kids. In één avond van 700 naar 2000 volgers. Robin Tinge uit Zevenhuizen is na zijn tv-debuut van vrijdagavond onderwerp van gesprek op sociale media, tv en internet. De altijd zo kritische rockchick Anouk roemde de 15-jarige Tinge niet alleen om zijn bijzondere stemgeluid maar ook om z’n looks. De zanger en gitarist maakt zich namelijk graag op. En dat hij daar weleens mee gepest wordt, interesseert hem geen bal. De Krant sprak de eigenzinnige Robin die vrijdag de strijd aangaat in The Battles.

‘Gewoon doorzingen’, dacht Robin Tinge toen hij in één keer alle vier de stoel zag omvliegen. Geen spoor van zenuwen te bekennen bij de tiener tijdens zijn vertolking van Ain’t No Sunshine’, het nummer van Bill Withers. Vader Eddy Tinge vindt het knap. “Je staat toch voor een soort rechtbank te zingen”, vindt Tinge, zelf basgitarist en zanger. Muziek wat de klok slaat in huize Tinge. Nooit anders geweest. Overal gitaren, onder de trap een synthesizer. Robin heeft het niet van een vreemde. Hij groeide op met muziek. Gitaarspelen hoort erbij als eten en slapen bij de Tinges. Het idee om mee te doen aan The Voice Kids kwam van zangcoach Minka Zaal uit Peize die Robin iedere week begeleidt. ‘Waarom doe je niet mee’, zei de tegen Robin. Eddy: “Robin was direct enthousiast. Wij niet meteen. Hij moest ons echt overtuigen. Maar we zijn ook heel erg van ‘eigen keuzes’. Nu zijn we hartstikke trots natuurlijk.”

Robin stuurde muziek in, kreeg reactie en moest nog iets insturen. Daarna werd –ie uitgenodigd voor een auditie. “Dat was vorig jaar al. Superspannend was dat”, vertelt VMBO-student Robin. “In totaal ben ik er drie keer naar toe geweest. Omdat er helemaal niets over mocht zeggen (vet moeilijk was dat) verzon ik smoezen over mijn afwezigheid. De ene keer waren mijn opa en oma 45 jaar getrouwd, een andere keer gingen mijn oom en tante trouwen.” Al die ritjes naar de studio loonden. The Battles. Met rockchick Anouk als coach. Ze was volledig overdonderd door het optreden van Robin. ‘Alles is nice. Je looks, je presence. Het is allemaal zoals het moet zijn”, kreeg hij te horen van de zangeres. Mooier kan niet, vindt Robin. “Anouk is een top wijf. Ze doet lekker wat ze zelf wil. Dat past wel bij me. Dat doe ik namelijk ook.”

En hoe. Al op jonge leeftijd was Robin geïnspireerd door make-up. Maakte de kapperspoppen van zijn moeder Antoinet op. Van zijn eerste zakgeld kocht hij make-up. En op YouTube volgt Robin tutorials van beroemde make-up artists. “Mijn voorbeeld? Jeffree Star. Op YouTube bekijk ik zijn filmpjes en probeer het daarna bij mezelf.” Natuurlijk moesten Eddy en Antoinet wel even wennen aan een zoon met lipstick en perfect gestylde wenkbrauwen. “Het is altijd even zoeken naar de grens”, vertelt Eddy. “Je kunt natuurlijk niet overal vol in de make-up naar toe. Zeker niet als je een baan hebt. Je moet de grens wel bewaken. Maar verder; prima. Hij maakt zijn eigen keuzes. Ga er maar staan. Het is niet de gemakkelijkste weg. Dat vind ik dapper. Vergeet niet dat het hem ook kwetsbaar maakt. Mensen vinden er iets van.” Robin erkent dat. Toch kan het hem niet schelen. Hij vindt het prima symbool te staan om een taboe te doorbreken. “Mensen hebben snel een oordeel. Roepen maar van alles. Dat maakt dat iemand niet zichzelf kan zijn. Dat vind ik niet kunnen. ‘Boeiuuh’ dus.”

Terug naar de muziek. The Battles hoeft hij niet per se te winnen. Hij is al trots op wat hij bereikt heeft. En daar blijft het niet bij als het aan Robin ligt. “Mijn droom? Naar het Eurovisie Songfestival. En internationaal doorbreken is het plan. Of ik mijn eigen nummers wil schrijven? Zou mooi zijn. Wie weet.” Een ding is een feit: na het tv-debuut van Robin staat de telefoon roodgloeiend bij de Tinges. “We krijgen behoorlijk wat aanvragen”, vertelt Eddy. “Chilling Fields wil hem graag, het Bevrijdingsfestival heeft een aanvraag gedaan voor een boeking. Geweldig natuurlijk, maar we moeten hem ook een beetje beschermen. Het is nog maar een joch hè? Het leuke is dat we alles voor hem kunnen regelen. Een setlist, een complete band desnoods of andere ondersteuning op het podium. Maar goed, we moeten keuzes maken. Robin is net vijftien.” Foto’s: Douwsies.

Komende vrijdag is Robin te zien in The Battles op Rtl4. The Voice Kids start om 20:30. Fingers crossed voor Robin Tinge.