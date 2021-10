‘Mijn vrouw zat in dezelfde bus als ik’

ZEVENHUIZEN – ‘Ik heb in een jappenkamp gezeten in Nederlands-Indië. Via Nieuw-Guinea ben ik naar Nederland gevlucht,’ vertelt meneer Drijsen, die de afgelopen week 60 jaar was getrouwd met mevrouw De Boer. ‘Eenmaal in Nederland aangekomen, moest ik altijd met de bus naar Utrecht vanuit Breukelen.’ In die bus zat meneer Drijsen toen er een oudere vrouw in stapte. De heer Drijsen was goed opgevoed en bood de vrouw zijn plek aan. ‘Ik ga niet op een plek van een kleurling zitten!’ riep de oudere vrouw. Drijsen: ‘Een meisje in de bus werd daarop zo boos op die vrouw. Later heb ik haar bedankt dat zij voor mij was opgekomen. En nu is zij nog steeds mijn vrouw.’