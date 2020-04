Volgens de meest recente cijfers van het RIVM zijn er minder nieuwe doden en ziekenhuisopnames dan gisteren. Waar op zaterdag 18 april nog 142 nieuwe doden werden geteld, zijn dat er nu 83. Ook het aantal opnames is gedaald (van 129 naar 110). Daarbij moet worden aangetekend dat de cijfers in het weekend niet altijd even accuraat zijn. Sommige ziekenhuizen geven de doden namelijk pas na het weekend door.