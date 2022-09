Mini Miss Noord-verkiezing draait niet alleen om schoonheid

‘Als je straalt, maakt het niet uit hoe je eruit ziet’

RODEN – Zelf blijft ze het liefst achter de schermen, maar de afgelopen jaren wist ze tientallen kinderen voor het voetlicht te brengen. Al jaren organiseert Kristel Schoonbeek de Mini Miss Noord-verkiezing, die steeds weer een volle tent trekt tijdens de Rodermarkt. Twaalf kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 laten zich tijdens de verkiezing van hun beste kant zien.

‘Elke keer als ik die kinderen zo op dat podium zie staan, denk ik: wat ontzettend knap dat je dat durft. Ik durf dat niet hoor!’ De 27-jarige zangschoolhouder helpt al tijden mee bij de Mini Miss Noord-verkiezing. Inmiddels heeft ze de organisatie helemaal overgenomen. ‘Het is nu het 27ste jaar dat hij gehouden wordt. Ik ben opgegroeid in Roden, maar woon nu in Leeuwarden. Dat weerhoudt me er niet van om het ook dit jaar weer te organiseren. Dat doe ik samen met mijn vriendin Kayleigh Smilda. Zij helpt bij alles en geeft ook nog eens de danstrainingen.’

Schoonheidswedstrijden voor kinderen is wel een beetje tegen haar principes. ‘Eigenlijk ben ik een beetje tegen schoonheidsverkiezingen, want ik vind dat het niet om schoonheid draait in het leven. Daarom letten wij daar ook niet op. Het maakt dus niet uit of je een bril hebt of een beugel. Bij de Mini Miss Noord-verkiezing gaat het erom dat je je weet te presenteren, dat je leuk bent en je op je gemak voelt. Dat je straalt. Want als je straalt, maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Dat betekent dat iedereen die zich voor de casting aanmeldt, ook toegelaten wordt. Ik wil dat kinderen zich zelfverzekerd voelen, dat is het doel. En als dat er heel veel zijn, of er zijn jongens bij, helemaal prima!’

Er wordt tijdens de casting ook gekeken naar meisjes (of jongens dus) die leuk als groep zijn. ‘Er is altijd een grote opkomst. Er doen tussen de 40 en 50 meiden aan mee aan de castingdag, ze komen zelfs uit Delfzijl en Harlingen. Het is dan ook een verkiezing voor de drie noordelijke provincies.’

De casting gebeurt in twee groepen. ‘We doen spelletjes en de kinderen kunnen iets over zichzelf vertellen. Dat kan iets over een hobby zijn, of een lievelingsdier. Het maakt niet zoveel uit wat ze vertellen, wel hoe dat gebeurt. Wat we niet willen, en dan vooral niet voor de kinderen zelf, is dat ze dichtklappen op het podium. Aan de hand van die casting worden er 12 kinderen uitgekozen en dan begint het circus! Voor de vrijetijdsronde mogen de finalistes kleding passen bij Little Joy, daarnaast is er ook een feestronde. Hier mogen de dames het zelf helemaal uitzoeken, als ze geen jurk aan willen is dat prima, een broek is ook goed.’

Bij het Fitnesscentrum Roden wordt er vervolgens geoefend voor de openingsdans. ‘Dat vind ik zo leuk. Als je dan die snoetjes ziet, dan weet je waar je het voor doet. Ook krijgen ze een fotoshoot bij Foto Joke in Roden. Ze mogen dan helemaal opgemaakt zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. De zaterdag volgt er nog een catwalktraining en een oefendag en de vrijdag daarop is de verkiezing. We hebben een echte jury die de kinderen in het proces ook al hebben meegemaakt. Want zo’n show is maar een momentopname. Er wordt begonnen met de openingsdans, dan de vrijetijdsronde over de catwalk. De pauzeact is een verrassing, daar wil ik nog niks over zeggen en daarna gaan we verder met de feestronde waarna elke finaliste een gesprekje heeft met de presentator.’

Het liefst zou Kristel een nieuwe naam verzinnen voor de verkiezing. ‘We noemen het Miss, maar ik zou wel naar een evenement toe willen dat ook voor jongens die willen shinen aantrekkelijker is. De tijden veranderen hè!’

De namen van de finalisten zijn: Faith Kloosterman, 7 jaar, uit Roden, Amira Elbertse, 6 jaar, uit Hoogezand, Jailynn Kuipers, 8 jaar, uit Zevenhuizen, Ashley Hopmans, 6 jaar uit Roden, Elin Nieborg, 8 jaar uit Roden, Emilie Smidts, 9 jaar uit Roden, Delana Spaan, 9 jaar uit Nieuw Roden, Feline Sinnige, 11 jaar uit Roden en Lize Henneveld, 11 jaar, uit Roden, Jaylinn Stiekema, 11 jaar uit Vries, Mayra Soares, 10 jaar uit Tolbert en Fajèn Kuiper, 8 jaar uit Roden.