Miniatuurweekend in Park Nienoord

Leek- De zomervakantie begint in Park Nienoord met het miniatuurweekend op 10 en 11 juli. De Vrije Truckers uit Oudeschip geven demonstraties met modelbouwtrucks, landbouwmachines en auto´s, in de vijver varen de mooiste radiografische schepen van Vaargroep Nienoord en de miniatuurtreinen van Modelspoorgroep Nienoord staan klaar voor hun ritjes over de banen. Bij Nienoord Spoor beleven bezoekers extra nostalgie met de stoomlocomotieven en natuurlijk maakt een rit met de diensttrein door de bossen van Nienoord de dag compleet.

Het miniatuurweekend is één van de extra activiteiten die Park Nienoord in het seizoen 2021 in de weekenden en vakanties organiseert. Tickets zijn online te boeken via www.landgoednienoord.nl.