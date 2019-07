Miss Noord 2015, Fotoclub Noordenveld en Jaarbeurs Roden bundelen krachten

RODEN – Miss Noord 2015, Manon Broersma, fotografen van Fotoclub Noordenveld en Jaarbeurs Roden werken samen in 2019. Voor en tijdens de Rodermarkt. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen de Jaarbeurs activiteiten op en rond het jaarbeursterrein op de voet kan volgen. Jaarbeurs Roden zorgt voor de organisatie, inrichting en uitvoering van activiteiten op het Jaarbeursterrein. De fotografen van Fotoclub Noordenveld leggen alles op foto vast en Manon Broersma houdt iedereen op de hoogte via de social media kanalen van Jaarbeurs Roden.

Manon Broersma is inmiddels eigenaresse van haar eigen social media bedrijf. Ze houdt dit jaar iedereen, via social media, op de hoogte van de Jaarbeurs activiteiten vanaf de opbouw tot en met de afbraak en alles er tussenin. Dit gebeurt via interactieve stories op Instagram en live sessie op Facebook. Volg daarom alvast de accounts @JaarbeursRoden en @manonbroersma, zodat je zeker weet dat je niks mist! “ik vind het erg leuk dat ik nu vanaf de andere kant mijn steentje aan de Jaarbeurs mag bijdragen” aldus Manon Broersma. “In 2015 werd ik op het Jaarbeurspodium tot Miss Noord gekroond, nu mag ik zelf over de Jaarbeurs activiteiten berichten” Jaarbeurs Roden hoopt via Manon vooral jongeren in de regio te bereiken. “Met informatie over het programma, maar ook door jongeren te laten zien dat bijvoorbeeld de NoorderExpo (de Jaarbeurs) ook voor hen interessant is om te bezoeken” aldus Andre Brasse van Jaarbeurs Roden.

“Onze fotoclubleden zien het als een uitdaging om de activiteiten van Jaarbeurs Roden fotografisch vast te leggen”. “Het is een soort reportagefotografie uitgevoerd door meerdere fotografen” aldus Piet Bakker, voorzitter van Fotoclub Noordenveld. De fotografen volgen het proces vanaf de opbouw van het beursterrein, de activiteiten tijdens de Rodermarkt en de demontage na afloop van de Rodermarkt. Ze lopen, herkenbaar als Jaarbeurs fotografen, tussen de mensen, om alles vast te leggen. De foto’s worden vervolgens beschikbaar gesteld voor publiciteitsdoeleinden van de Jaarbeurs.

Jaarbeurs Roden is blij met deze samenwerking op het gebied van publiciteit. “Samen kunnen we veel meer, we zetten iedereen in op zijn of haar kwaliteiten en werken samen aan een professioneel jaarbeurs fotoarchief”. “We maken daarbij dankbaar gebruik van de mediakennis en bekendheid van Manon en de fotografische kwaliteiten van de fotoclub, een duidelijke win-win situatie” aldus Andre Brasse van Jaarbeurs Roden.