Modelspoorevenement in Leek

LEEK – Op zaterdag 17 september wordt in Sportcentrum Leek een internationaal modelspoorevenement georganiseerd. Dit evenement heet Noordspoor en verenigingen uit de drie noordelijke provincies zijn met het modelbanen aanwezig. Deelnemers zijn ook de verenigingen van Roden en Leek (Nienoord). Behalve dat er heel veel treinen zullen rondrijden is er ook veel te koop bij de vele tientallen aanwezige verkoopstands met alles op het gebied van modelspoor

Een van de bijzondere exposanten is Gjalt Kootstra. Hij heeft alle treinmodellen die voor 1940 door Leek reden op schaal nagebouwd en rijdt tijdens het evenement daarmee op zijn eigen treinbaan rond. De treinen die destijds van Drachten naar Groningen reden stonden bekend als ‘De Drachtster Tram’. De meest indrukwekkende baan is een schaalgrootte Spoor 1 baan van 18 meter lengte waar alles waarheidsgetrouw wordt nagebouwd. Medewerkers van het Nationaal Modelspoormuseum komen met het Kidsproject naar Leek. Kinderen van de leeftijdscategorie 4 tot 10 jaar kunnen op speciaal opgebouwde spoorbanen spelenderwijs kennis maken met deze fascinerende hobby. Waar vroegere generaties in hun jeugd veel met treinen speelden is dat tegenwoordig al lang niet meer vanzelfsprekend. Met het kidsproject dat ook een educatief karakter heeft hoopt men bij kinderen op jonge leeftijd interesse voor het modelspoor op te wekken. Het evenement Noordspoor is geopend 10.00 – 16.00 uur en de entree bedraagt 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang.