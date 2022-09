Modeltreinen in Leek hadden geen last van blad op het spoor

LEEK – Op een stormachtige zaterdag werd in Sportcentrum Leek afgelopen weekend een internationaal modelspoorevenement georganiseerd. Onder de titel Noordspoor werkten verenigingen uit de drie noordelijke provincies aan de modelbanen. Ruim 3000 vierkante meter was gevuld met modelbanen. Natuurlijk waren er ook volop stands aanwezig, waar belangstellenden materiaal konden kopen.

Treinmodellen van voor 1940 op schaal die door Gjald Kootstra waren nagebouwd, reden rond. Deze treinen reden door Leek en staan bekend als de Drachtster Tram. Ook was er een Kidsproject voor kinderen van 4 tot 10 jaar, om ze spelenderwijs kennis te laten maken met deze hobby. Daarvoor waren speciaal opgebouwde spoorbanen aangelegd.