Mogelijk einde van het jaar vaccin coronavirus

REGIO – Voorlopig moeten we leren leven met het coronavirus. Waarschijnlijk is een vaccin pas tegen het einde van het jaar beschikbaar. Dat is de boodschap van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Zij verwacht tegen het einde van het jaar een vaccin. Twee van de meest veelbelovende onderzoeksteams in Europa bezig met het ontwikkelen van een vaccin, zegt Von der Leyen. De Europese Commissie is met een aantal fabrikanten in gesprek. Een bezoekje aan ouderen in verpleeghuizen zit er voorlopig niet in. Scholen en kinderdagverblijven gaan mogelijk wel eerder open. Zij krijgen meer bewegingsvrijheid dan ouderen en mensen met een medische geschiedenis. Op 28 april zal het kabinet de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend maken.