Mogelijk extra controle groepen motorrijders

REGIO – Nu het mooie weer is aangebroken worden de motoren massaal van stal getrokken. Afgelopen weekend waren er behoorlijk wat coureurs op pad. In sommige delen van het land gaven de motoren overlast omdat ze zich niet aan de geldende coronaregels van het RIVM zouden houden, meldt RTL Nieuws. Ze zouden te hard rijden en in groepen van meer dan drie personen. Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s bespreekt vanavond of er in het hele land extra gelet moet worden op groepen motorrijders nu het Paasweekeinde voor de deur staat. Normaal gesproken zou de Egg-run verreden worden aankomend weekend. Maar die gaat vanwege het heersende coronavirus niet door. De foto is van de Egg-run van vorig jaar.