REGIO – Mogelijk gaan de examens op de rsg de Borgen-scholen tóch door. De directie van de scholengemeenschap met scholen in Roden, Leek en Grootegast heeft vanmiddag samen met de examencommissies overleg over de kwestie. Ronerborg-directeur Sjoerd Louwes: “Woensdagmiddag hebben we gezamenlijk overleg over hoe we het een en ander aan de vork moeten rijgen. We gaan bekijken wat kan en wat mag. Daarna zullen we de leerlingen en de ouders informeren.” (Foto: Ronerborg)