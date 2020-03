Mogelijk koolmonoxide op OBS de Marke

RODEN – Mogelijk is er sprake van koolmonoxide op OBS de Marke. Vrijdag heeft de directeur van de school alle ouders per mail op de hoogte gesteld van een ‘verhoogde koolmonoxide waardes’ in de noodschool achter Sportcentrum de Hullen. Het leidt inmiddels tot grote onrust bij ouders, want veel kinderen kampen al langere tijd met hoofdpijnklachten en misselijkheid. Bij één leerling is na bloedprikken een koolmonoxidevergiftiging vastgesteld. Het is op dit moment niet duidelijk of het op koolmonoxide of kooldioxide gaat. De brandweer voert zaterdagmiddag metingen uit bij de school.

Een citaat uit de mail:

“Zoals u vanochtend in het schooljournaal heeft kunnen lezen zijn er meerdere kinderen en leerkrachten die kampen met klachten van o.a. hoofdpijn. Afgelopen woensdag is er meetapparatuur geplaatst in twee groepen. Vandaag hebben we het bericht te horen kregen dat er bij een leerling van onze school verhoogde koolmonoxide waardes zijn vastgesteld.

In Als maatregel zal er zoveel mogelijk gelucht worden in de schoollokalen tijdens lesuren. We willen u daarom vragen om uw kind(eren) een extra trui of vest mee te geven. In alle groepen worden zo spoedig mogelijk CO2 meters geplaatst.”