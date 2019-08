Mogelijk laatste geitenkeuring Norg

ZUIDVELDE – Geitenvereniging Norg bestaat dit jaar precies 75 jaar, en het zou wel eens kunnen dat de geitenkeuring van afgelopen zaterdag 3 augustus de laatste keer was dat de jaarlijkse keuring gehouden werd. Daarmee zou een van de laatste geitenkeuringen van de provincie verdwijnen. “Het is moeilijk de club bij elkaar te houden. Er zijn zoveel regels bijgekomen tegenwoordig, de geiten moeten inentingen hebben tegen de q-koorts, je moet lid zijn van de gezondheidsdienst, noem maar op. Dat kost allemaal geld. Alleen die inentingen al kost zo’n dertig euro per geit, voor veel mensen is dat gewoon te duur. Dat willen ze niet uitgeven.” Wigger Kroon is al 40 jaar lid van de geitenvereniging Norg. Eerst als bestuurslid, en de afgelopen twintig jaar als voorzitter,” vertelt hij buiten zijn huis aan de doorgaande weg naar Assen. “Het gaat me echt aan het hart, nieuwe leden komen er niet bij. Ik begrijp het ook wel: je kunt niet overal een geit houden, en de jeugd heeft tegenwoordig andere prioriteiten met al die ipads en computers. Dat is niet goed, je moet ook ogen voor andere dingen hebben, want door die technologie kom je verder van de mens af te staan. En al helemaal verder van de dieren.”

Zo af en toe zwaait Kroon naar een voorbij rijdende tractor. “Er zijn steeds mindermensen die geiten houden, mensen hebben daar in een nieuwbouwwijk ook helemaal niet de ruimte voor. En voor een hobbyboer is het eigenlijk te duur. Als je een geit naar de keuring wil brengen, dan moet je die eerst inenten tegen Q-koorts. Dat is op zich een goed initiatief vanuit de gezondheid, maar voor de boeren is het funest. Zo’n inenting kan oplopen tot dertig euro per geit, en de lammeren moeten twee keer geënt worden. Als dat nodig is om de geit van het erf te laten gaan, dan bedenkt een boer zich wel twee keer voordat hij de geit de aanhanger inleidt. Vroeger was het: geit uit het hok, in de auto, en naar de keuring. Het wordt eigenlijk gewoon te kostbaar voor een hobbyboer.”

Het aantal leden van de geitenvereniging Norg is de afgelopen jaren gestaag gedaald. Veel leden zijn ouder, en kampen daardoor met gezondheidsproblemen of overlijden. Kroon: “Laten we wel wezen, de wereld vergaat niet, maar het is wel jammer dat iets dat de afgelopen 75 bestaan heeft, misschien verdwijnt.” Ook Hennie van Dijk, erelid van de vereniging, vindt het jammer dat het bestaansrecht van de vereniging bedreigd wordt. “Het gaat ons verschrikkelijk aan het hart. We begrijpen heus wel dat tijden veranderen, maar het zou zo zonde zijn. Het is bovendien hartstikke leuk om geiten te houden en er mee naar de keuring te gaan, er is altijd een ontzettend leuke sfeer, het is heel gezellig. Ik zou iedereen aanraden een geit te nemen, het zijn gewoon ontzettend leuke beesten.”