Pubquiz Zevenhuizen voor Oekraïne levert ruim 800 euro op

ZEVENHUIZEN – De pubquiz die zaterdagavond 25 maart georganiseerd werd in het MFC van Zevenhuizen was zeer geslaagd. In een mum van tijd hadden 31 teams zich aangemeld. Dat betekende een volle zaal in het MFC. Het inleggeld voor deze pubquiz gaat in zijn geheel naar een goed doel, namelijk de Friese Rijders. Dit is een organisatie die hulpgoederen naar Oekraïne brengt. Wanneer alle teams binnen zijn start quizmaster Sieger Zoutman. Hij leidt het spel met humor, de stemming zit er meteen goed in. De vragen zijn soms pittig, maar over het algemeen goed te doen. Er worden 8 rondes gespeeld. Een grote verrassing was dit jaar dat er een spelronde was met live muziek. De zestienjarige Zeumhuuster, Zusan Seggelinck zong en speelde op gitaar en mondharmonica. Haar optreden was geweldig en de mensen in de zaal begonnen spontaan mee te zingen. Na 8 rondes werd de winnaar bekend gemaakt: Het was het team ‘4 bier tafel 12’. Engel Flonk was de captain. Het was een super gezellige avond, de opkomst was geweldig, wat natuurlijk ook een mooi bedrag opgeleverd heeft voor de Friese Rijders, inclusief donaties een totaalbedrag van 878,40 euro. De enthousiaste werkgroep die bestaat uit Janna, Gina, Gea en Ina zijn zeker van plan om nog een keer een pubquiz te organiseren.