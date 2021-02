MOJ, een initiatief dat staat voor Maatjes Ondersteuning Jongeren

NOORDENVELD – Zit je als jongere ergens mee, wil je met iemand sparren, kom je ergens niet uit, gaat het niet zo goed op school, voel je je vaak alleen in deze coronatijd of wil je gewoon je hart eens luchten. Welzijn in Noordenveld kent een initiatief onder de naam MOJ. Dat staat voor Maatjes Ondersteuning Jongeren. Vanuit WiN is Albinota Alilaj bij dit project betrokken. Samen met vrijwilligers uit de gemeente zet zij dit initiatief op de kaart. Twee van deze vrijwilligers zijn Marian Kuper en Marga Heuker uit Peize.

‘Iets kunnen beteken voor jongeren, vind ik boeiend en uitdagend. Als buitenstaander kun je soms gemakkelijker iets toevoegen dan wanneer dat vanuit school, ouders of werk gebeurt. Alleen al het hebben van een luisterend oor kan voldoende zijn om tot een goed gesprek te komen. Zo kom je erachter waar de jongere zich mee bezig houdt, wat dwars zit en waar je iets in zou kunnen betekenen. Je bouwt een vertrouwensband op en vanuit die basis kun je de jongere ondersteunen,’ zegt Marga Heuker.

‘Een aantal jongeren tussen de 12 en de 23 jaar zien we tussen wal en schip vallen,’ laat Albinota Alilaj weten. ‘Eigenlijk zijn dat jongeren die niet voor hulp of zorg aankloppen bij een hulporganisatie en daarom liever met ons contact opnemen. Gewoon laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en we werken bij MOJ met vrijwilligers die heel goed weten hoe zij om moeten gaan met de jongeren die een beroep doen op MOJ. Daarnaast verwijzen we door indien de hulpvragen niet door ons kunnen worden opgelost. Soms is dit ook andersom en is er doorverwijzing vanuit de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin voor het maatjes traject. Het is mooi dat we zo kunnen samenwerken.

Marian Kuper is sinds kort als vrijwilliger betrokken bij MOJ. ‘Ik heb altijd wel met jeugd te maken gehad. Dit vrijwilligerswerk spreek mij aan. Je laat jongeren op deze manier niet aan hun lot over en mooi is dat je jeugd ziet groeien als het goed gaat. Kijk, ouders doen hun best, maar soms heeft de jongere even een klankbord nodig. Dat is helemaal niet erg. Als het na de inzet van ons maatjesproject beter gaat, is dat winst voor iedereen. En dat is een mooie gedachte waar ik mij wel voor in wil zetten.’

De contacten in deze tijd van corona zijn logischerwijs minder fysiek en gaan nu veelal via de App en de telefoon. Albinota Alilaj benadrukt dat de onderwerpen waar jongeren zich mee melden heel breed en divers zijn. Hoe onderhoud ik vriendschappen? Hoe zorg ik voor een balans tussen school en vrije tijd? Hoe krijg ik mijn praktische zaken op orde? Het zijn zomaar enkele onderwerpen die aanbod kunnen komen in de gesprekken met de MOJ vrijwilligers. “De ondersteuning duurt meestal een half jaar tot een jaar. Eens per week streven we naar een contactmoment tussen jongere en vrijwilliger. Als gesprekken eerder resultaat hebben dan stopt MOJ. En daarbij, MOJ is gratis voor de jongere om aan deel te nemen.’

Op de foto staan de beide vrijwilligers Marga Heuker en Marian Kuper en WiN medewerker Albinota Alilaj. Informatie bij WiN 050 3176500 of mail naar albinotaalilaj@stwin.nl. Ook voor diegenen die belangstelling hebben om MOJ vrijwilliger te worden.