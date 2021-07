Molenduinbad Norg wil van het gas af

NORG – Het afgelopen jaar heeft het Molenduinbad in Norg grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Door de installatie van warmtepompen, het vervangen en extra isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen wordt in het bad veel energie bespaard. Het gasverbruik is hierdoor gereduceerd met 60 procent. Afgelopen vrijdag kwam wethouder Jeroen Westendorp langs om dit succes te vieren.

De verduurzaming van het Molenduinbad startte met de volledige vervanging van het dak van de zwemzaal, die werd aangegrepen om het dak extra te isoleren en 269 zonnepanelen op het dak te installeren. Vervolgens werd de complete verwarming van het zwembad vernieuwd. Voorheen verwarmden vier gasgestookte cv-ketels het bad op hoge temperatuur. Deze ketels zijn omgebouwd naar lage temperatuurverwarming. Er zijn twee grote warmtepompen geïnstalleerd die de restwarmte uit de luchtbehandeling van de zwemzaal gebruiken om het bad te verwarmen. Zestig procent van de benodigde warmte wordt nu geleverd door de warmtepompen, waardoor nog slechts twee gasketels nodig zijn om bij te springen wanneer dat nodig is. Hiermee is het zwemwater altijd 30 graden Celsius.

Subsidies en giften maakten het project voor een groot deel mogelijk. Zo droeg de gemeente Noordenveld bij met een duurzaamheidssubsidie en maakte het Molenduinbad gebruik van landelijke regelingen zoals de ISDE-subsidie en BOSA-subsidie. Lokale ondernemers voerden de werkzaamheden zoveel mogelijk uit.

Met de gasreductie zette het Molenduinbad een eerste stap naar een volledig gasloos zwembad, maar het bestuur wil graag volledig van het gas af. Het is de bedoeling om dit in 2022 te realiseren.