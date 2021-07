Mooi bedrag SamenLoop in Peize, ondanks afgelasting

PEIZE – De teleurstelling was groot toen KWF in april van dit jaar bekend maakte definitief te stoppen met de SamenLoop voor Hoop door hoge organisatiekosten. Dat zette een streep door de Samenloop in Peize, die aanvankelijk in augustus 2020 zou plaatsvinden, maar door corona inmiddels al was uitgesteld tot 2022. Toch kon de organisatie in Peize afgelopen dinsdag alsnog een cheque overhandigen aan Jan Puthaar, regiocoördinator van het KWF.

De SamenLoop voor Hoop was een 24-uurs wandelevenement dat werd gehouden van 2006 tot en met 2019. De allereerste editie vond plaats in Borger en sindsdien zijn er 265 wandelingen georganiseerd, die met elkaar ruim 25 miljoen euro bijeenbrachten. Ondanks het succes besloot KWF toch te stoppen met de SamenLoop, omdat de coronacrisis hard toesloeg bij de stichting. Grote evenementen konden niet meer doorgaan, terwijl de vaste kosten wel doorliepen.

Daarvan was nog geen sprake toen begin 2020 een startbijeenkomst plaatsvond voor de SamenLoop in Peize, waarbij ook ambassadeurs Lieke Bos en Henk Kosters aanwezig waren. ‘We hadden een geweldig begin,’ aldus het bestuur van de SamenLoop in Peize. ‘De opkomst was enorm en er waren meteen al mensen die mee wilden helpen. Peize is net groot genoeg om dit te organiseren, maar ook klein genoeg om voldoende saamhorigheid te creëren.’

Al snel stonden 60 vrijwilligers klaar om mee te helpen in verschillende werkgroepen en maar liefst 462 reguliere deelnemers en 31 kinderen meldden zich aan. Zij zouden wandelen voor het UMCG Kanker Researchfonds en inloophuis het Hamelhuys in Groningen. Corona gooide echter roet in het eten. Aanvankelijk verplaatste de organisatie de loop van augustus 2020 naar 19 juni 2021, maar ook die datum werd weer verzet naar 2022. Vervolgens kwam het nieuws dat het KWF de SamenLoop voor Hoop helemaal schrapte.

‘We overwogen wel een alternatief,’ geeft voorzitter Henk Gritter van de SamenLoop in Peize aan. ‘Maar het zou een slap aftreksel worden. Het voordeel van de SamenLoop was ook dat je gebruik kon maken van de draaiboeken en ondersteuning van het KWF. Dat zouden we missen als we wel iets zouden organiseren.’

Ondanks de afgelasting verzamelden de deelnemers met verschillende acties in korte tijd toch nog ruim 13.000 euro. De opbrengst gaat naar het UMCG Kanker Researchfonds en het Hamelhuys in Groningen, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.