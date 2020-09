Mooi bedrag voor VV Nieuw-Roden tijdens campagnedag

NIEUW-RODEN – Afgelopen weekend vormde het sportpark van VV Nieuw-Roden het decor voor de campagnedag van de Zwaluwen Jeugd Actie. De actie is bedoeld om iedereen te kunnen laten genieten van voetbal, zo ook jongeren met een beperking. De bijna 500.000 jeugdspelers die ieder voetbalseizoen meedoen aan de Zwaluwen Jeugd Beker en de Zwaluwen Jeugd Reeks voetballen voor de Zwaluwen Jeugd Actie. Ze komen hiermee in actie voor jongeren met een beperking en vormen samen het grootste sportieve goede doelenteam van Nederland! De deelnemende teams doneren via de KNVB een deel van het inschrijfgeld aan de Zwaluwen Jeugd Actie. Met het geld dat wordt ingezameld door de Zwaluwen Jeugd Actie worden mooie projecten gerealiseerd zodat jongeren met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking toch kunnen voetballen. Een deel van de opbrengst van de actie is beschikbaar voor subsidieaanvragen vanuit voetbalverenigingen. Clubs kunnen een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld het organiseren van een voetbalclinic, het rolstoeltoegankelijk maken van de accommodatie, spelmateriaal voor G-voetbal of een opleiding voor trainers voor het begeleiden van jongeren met een beperking. Voor VV Nieuw-Roden betekende het dat zij een cheque van liefst 7.500 euro tegemoet mochten zien.