Mooi, mooier, mooist!

RODEN – Het zal menigeen al zijn opgevallen, de oude muur op de hoek Kanaalstraat – Touwslager is opgeleukt met graffiti. Daar komen binnenkort nog teksten bij. Die teksten zijn verbonden aan het Wat ’N Kunst festival dat dit jaar op 4 en 5 september gehouden wordt. Ze zijn bedacht door studenten van de Ronerborg. Stadsdichter Myron Hamming en kunstenaar Michel de Haan selecteerden er drie. Die teksten worden op een later tijdstip op een avond aangebracht met behulp van een beamer. Zondag is de muur afgeschilderd door De Haan en twee collega’s kunstenaars. En zo wordt Roden steeds een beetje mooier! Wethouder Alex Wekema was onder de indruk van de gekleurde beschilderingen. Misschien dat de cultuurwethouder zijn eigen woning ook nog laat opkalefateren door de kunstenaars.RODEN – Het zal menigeen al zijn opgevallen, de oude muur op de hoek Kanaalstraat – Touwslager is opgeleukt met graffiti. Daar komen binnenkort nog teksten bij. Die teksten zijn verbonden aan het Wat ’N Kunst festival dat dit jaar op 4 en 5 september gehouden wordt. Ze zijn bedacht door studenten van de Ronerborg. Stadsdichter Myron Hamming en kunstenaar Michel de Haan selecteerden er drie. Die teksten worden op een later tijdstip op een avond aangebracht met behulp van een beamer. Zondag is de muur afgeschilderd door De Haan en twee collega’s kunstenaars. En zo wordt Roden steeds een beetje mooier! Wethouder Alex Wekema was onder de indruk van de gekleurde beschilderingen. Misschien dat de cultuurwethouder zijn eigen woning ook nog laat opkalefateren door de kunstenaars.