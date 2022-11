Mooi servies in Mooi Mensinge, levertijd meer dan drie jaar

In Mooi Mensinge wordt maandelijks een topstuk uit de collectie van de havezate uitgelicht. Vrijdag was dat het servies dat Coenraad Wolter Ellents en Gesina Oldenhuis in China bestelden. Mensen koketteerden in die tijd graag met hun bezittingen en een mooi servies was daar een uitstekende manier voor. Vinden wij tegenwoordig de post wel eens te lang onderweg, dit servies spande de kroon; het duurde meer dan drie jaar voor het in Roden bezorgd werd. Al snel bleek dat het stel was vergeten de visbordjes mee te bestellen. Die werden achteraf in Makkum gemaakt. Het prachtige en complete servies is achter glas te bewonderen. In het koetshuis kunnen belangstellenden onder het genot van een hapje en een drankje zelf hun ‘Chine de Commande’ maken, door een papieren bordje te beschilderen. Er wordt iets verteld over het bijzondere servies en na de toelichting kunnen mensen de bijzondere porselein met eigen ogen bewonderen.