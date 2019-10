Mooie aftrap Burgerschap Dr. Nassaucollege

NORG – Afgelopen vrijdag lanceerde het Dr. Nassaucollege uit Norg het vak Burgerschap voor alle leerlingen van klas 1 en 2. In totaal deden iets meer dan 100 leerlingen mee aan een tiental projecten op het maatschappelijk vlak.

Leerlingen gingen aan de slag bij Natuurmonumenten, NIVON Natuurvriendenhuis, het Graftrommelmuseum, bij Bij de Buren, in de R.K. Kerk, maakten een lunch in Het Verenigingsgebouw en was er een project onder de naam Jan Willem van design Academy Eindhoven om dromen en wensen na te jagen. Alle deelnemende projecten kwamen tot stand in samenwerking met Welzijn in Noordenveld locatie Norg. Ook kon de jeugd in het Gevangenismuseum aan de slag met een nieuw App project, werd er gereden in het dorp met de Boevenbus en fietste en wandelde gids Jan Smit rond in het dorp om de leerlingen iets bij te brengen van de kleurrijke geschiedenis van het gevangenisdorp.

Het vak Burgerschap werd op die wijze gezamenlijk vormgegeven. Directeur van de school Richard Gerding keek na afloop tevreden terug. ‘Het was een mooie leerzame dag voor de leerlingen. Zo kwamen ze deze dag in aanraking met in ieder geval twee verschillende projecten op het maatschappelijk vlak. Naast dat deelnemende organisaties iets vertelden over hun project werd er geklust. Vrijwillig iets doen voor een ander is ook een doelstelling van dit vak. Ik werd van deze dag in ieder geval erg enthousiast. ’

Enthousiast waren ook alle deelnemende projecten in het dorp. Bert Boerema van Het Verenigingsgebouw was onder de indruk hoe deze jonge leerlingen in een korte tijd een goede lunch in een mooi omgetoverde eetzaal konden organiseren. Bert Timmermans gaf een mooie rondleiding in de R.K. Kerk en bij het Graftrommelmuseum vond Pieke van Doorn de dag inspirerend voor leerlingen en haarzelf. Bij Bij de Buren was het klussen geblazen. Zo werd de oude glijbaan op het schoolplein grondig opgeknapt. Bij alle deelnemende projecten was er begeleiding van docenten van de school.

Tijdens de lunch kwam de voorzitter van Veenhuizen Boeit Otto Huisman iets vertellen over het belang van vrijwilligerswerk. Vanuit WiN werden alle deelnemende projecten bezocht en ondersteund.