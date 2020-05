‘Mooie manier om toch nog bezig te zijn’

Stoepranden af te halen bij Trefpunt Scheepstra

RODEN – Het is maar zeer de vraag of het Noordenvelds Kampioenschap stoepranden dit jaar doorgaat. In september staat deze activiteit op het programma van Welzijn in Noordenveld. ‘Maar we moeten zien of dat tegen die tijd mogelijk is’, aldus Wouter Meertens, samen met Marten Vogt verantwoordelijk voor het toernooi. Ondertussen kunnen kinderen alvast oefenen met de draagbare stoepranden die WiN aanbiedt. ‘Scholen kunnen bij ons aankloppen voor stoepranden’, zegt Marten. ‘En we lenen nog altijd loopfietsjes uit.’

Stoepranden, veel eenvoudiger krijg je een spel niet. Het oud-Hollandse spel wordt gespeeld door twee personen die tegenover elkaar staan, aan weerszijde van een weg. Wie de stoeprand van de ander raakt met een bal, heeft een punt. ‘Juist in deze tijd een leuk tijdverdrijf’, vindt Wouter. ‘En het is niet meer nodig om dat aan weerskanten van een weg te doen, dankzij de stoepranden die we uitlenen.’ Het spelletje wordt er op deze manier ook een stuk veiliger van.

In navolging van het Nederlands Kampioenschap stoepranden, hoopt WiN in september een Noordenvelds Kampioenschap te organiseren. Of dat door kan gaan, is nog de vraag. Het voordeel is dat de deelnemers kinderen zijn en er dus meer mogelijk moet zijn dan bij volwassenen. ‘In ieder geval kunnen de kinderen alvast gaan oefenen’, zegt Marten. Via de scholen leent WiN stoepranden uit. ‘Zo kunnen ze er op het schoolplein mee aan de slag.’

Verder heeft WiN nog loopfietsjes, waar momenteel weinig mee gebeurt. ‘Daar kunnen scholen ook een beroep op doen. Zo blijven de kinderen toch lekker bezig en blijven wij niet met de materialen zitten in Trefpunt Scheepstra. Dat zou toch ontzettend zonde zijn.’

Meer weten? Neem contact op met WiN: 050 3176500.