Mooie oefeningen Tiga-dames beloond met medailles

LEEK – Na heel sterk te zijn begonnen op sprong, was brug aan de beurt voor de turnsters van Tiga. De brug veerde enorm wat voor Mirthe niet heel erg prettig was, desondanks heeft ze een hele nette oefening geturnd. Amber kreeg door de vering wat extra zwaai en kwam met gemak om de hoge legger heen en Moniek haar kip lukte. Door naar de balk. De zenuwen waren zeker aanwezig, maar met hele stabiele oefeningen konden de dames met een gerust hart naar vloer toe. Op vloer hebben alle meiden echt mooie oefeningen laten zien en Mirthe haar flikflak was gelukt. Moniek had een hele goede vloeroefening neergezet waardoor ze individueel eerste is geworden. Amber was in dezelfde categorie derde geworden en Mirthe kreeg ook goud om gehangen. En of er nog niet genoeg medailles waren uitgedeeld zijn ze ook nog met het team tweede geworden.