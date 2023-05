Mooie resultaten Gym Academy Leek

LEEK – Zaterdag 13 en zondag 14 mei kwamen de teams van Gym Academy Leek in actie. Tijdens de landelijk halve finale D/E Acro Gym in Zwolle, werden mooie duo- trio en quatro- oefeningen gedaan waarin de technische en artistieke vaardigheden beoordeeld werden door de vakjury. Meerdere teams van Gym Academy Leek hebben zo hun plek bemachtigd voor het Nederlands Kampioenschap Acro Gym. Eline Graanstra en Anniek Westendorp behaalden in de categorie E-jeugd de eerste prijs met en enorm hoge score. Lara Stienstra, Noa Cuijpers en Cattleya Post, wonnen bij de trio’s E-jeugd zilver. In de categorie E-senioren grepen Janneke Meijer en Noor Sikkema net naast het podium en kregen een vierde plaats, waarmee ze gelukkig wel mee mogen naar de landelijke finale. Bij de categorie E-jeugd quattro’s was er goud voor het team van Melina Afshar, Merel Stuurwold, Luna Steunenberg en Sterre Kruizinga. Het team van Sara van Wijk, Sara Meinds, Sanne Verbree en Reva Martens waren heel blij met hun bronzen medaille. In de categorie D-junioren was er zilver voor Nynke Veldhuizen en Esther Blom. Al met al kan Gym Academy met trots terugkijken op de prestaties van zijn teams!