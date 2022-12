Mooie resultaten turnsters TIGA

LEEK – Zaterdag waren de Noord Nederlandse kampioenschappen in Franeker voor Julia en Anna Lynn van TIGA. Julia was helaas niet fit maar heeft wel de wedstrijd geturnd. Er waren wat foutjes maar op de vloer had ze de eerste score. Anna Lynn turnde een goede stabiele wedstrijd en werd beloond met een 3e plek. Julia eindigde als 8e. Moniek was mee als begeleider, ook een compliment voor haar goede optreden als coach. Zondag hadden Iris Tuinstra en Laura van Doorn hun tweede wedstrijd van het seizoen in Assen. Beiden turnen in niveau D. Iris heeft tijdens deze wedstrijd een geweldige balk oefening neergezet. Waarmee ze eerste van het district(Groningen, Friesland, Drenthe) is geworden. Ondanks een val op brug werden er een paar persoonlijke doelen behaald. Met een prachtige vloer oefening en een stabiele sprong heeft ze een prachtige derde plek in de provincie Groningen behaald. Laura wilde zich heel graag verbeteren ten opzichte van de eerste wedstrijd. Met behulp van een prachtige brug en balk oefening en een verbeterde vloer oefening en stabiele sprong een mooie tweede plaats behaald in de provincie Groningen. Met een eerste plaats op balk en een tweede plaats op brug in de provincie. Beide dames hebben in januari nog een plaatsingswedstrijd en kunnen zich met deze voorwedstrijden plaatsen voor de finales.