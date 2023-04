Mooie spullen voor een prikkie op de rommelmarkt van De Flint

NIETAP – Een slinger auto’s van jewelste langs de JP Santeeweg in Nietap afgelopen zaterdag. Reden van die enorme rij bolides in de berm is de beroemde rommelmarkt van De Flint. Al voordat de hekken om 13:00 uur openzwaaiden stond er al een enorme rij koopjesjagers te trappelen van ongeduld. Stel je voor dat dat ene lampje in de tas van een ander verdwijnt. Of dat leuke bijzettafeltje in de klauwen van de buurman valt. Je moet er niet aan denken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was te koop op het schoolplein van obs De Flint. Ook viel er van alles te smikkelen. En het rad van fortuin was ongekend populair. Een fortuin aan mooie prijzen waren er te winnen. De opbrengsten van de rommelmarkt zijn geheel volgens traditie voor de school. Die deed opnieuw goede zaken!