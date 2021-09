Mooie start in de derde klasse voor MHC Roden

RODEN – Afgelopen zondag maakte het eerste herenteam van Mixed Hockeyclub Roden zijn rentree in de derde klasse, nadat de promotie van afgelopen jaar. Roden Heren 1 versterkte zich de afgelopen twee jaar flink met allerlei oud-spelers van de club, waardoor er nu een goed en gebalanceerd team staat.

Voor de eerste competitiewedstrijd stond meteen de enige noordelijke derby in de derde klasse op het programma, aangezien De Graspiepers uit Drachten op bezoek kwamen. Roden begon sterk aan de wedstrijd en zette de tegenstander meteen onder druk. Al snel werd duidelijk dat Roden veel sterker was. Na het eerste kwart stond het al 3-0 door drie doelpunten van Sjors ter Veld, wat nog een magere afspiegeling was van de machtsverhoudingen. Roden kreeg kans op kans, terwijl De Graspiepers slechts één keer gevaarlijk waren voor het doel van keeper Jasper Hoogenberg.

In het tweede kwart scoorde Roden nog twee keer en veranderde er weinig aan het spelbeeld. Ook in de tweede helft bleef Roden veel sterker. De Graspiepers kwamen slechts één keer in de cirkel van Roden, maar scoorden wel meteen. Uiteindelijk stond er na 70 minuten een score van maar liefst 10-1 op het bord, een mooie start in de derde klasse.