Mooie turnwedstrijd voor Tiga-dames

LEEK – Zondag was de 3e en laatste districtswedstrijd voor Iris en Laura. Iris mocht de eerste wedstrijd in actie komen. Ze begon met een mooie brug met een persoonlijk hoogste score van dit seizoen. Op balk moest ze het toestel voortijdig verlaten maar ze werd ondanks dat nog steeds 4e op dit toestel. Laura mocht in de 2e wedstrijd turnen. Ze sprong een nieuwe moeilijkere sprong die goed en netjes werd uitgevoerd. Op brug ging het in het begin wat mis omdat de grond haar uit balans haalde. Ze ging knap door en turnde een nieuwe afsprong. De balk ging op een paar wiebeltjes na netjes en goed. Op vloer sloot ze de wedstrijd goed af.