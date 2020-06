‘Mooie uitdaging voor zowel ons als het Rijk’

Roderwolde wil van het gas af

RODERWOLDE – In Roderwolde reiken de ambities hoog. Men wil in het Molendorp van het gas af en om dat te bewerkstelligen, hopen zij op een subsidie van het Rijk te mogen rekenen. Jeroen Kruims (raadslid namens Gemeentebelangen) is van meet af aan betrokken bij het project. ‘Ik hoop dat het Rijk inziet dat hier een mooie uitdaging ligt.’

In totaal dingen 71 gemeenten mee om de subsidie vanuit het Rijk. Hiervan krijgt slechts een deel ook daadwerkelijk een subsidie toegekend. Om dus aanspraak te maken op de subsidie, moet men met een goed plan komen. ‘We hebben een hele mooie uitdaging voor de boeg’, vindt Kruims. ‘We zijn in Roderwolde al een aantal jaar bezig met het verduurzamen van het dorp. Daarbij focussen wij ons momenteel vooral op energiebesparing. Denk aan het doen van warmtescans, maar ook tussenmeters voor elektra. Veel inwoners doen hier al aan mee.’

Nu wil men onderzoeken hoe Roderwolde van het gas af kan. ‘Daarbij zijn er drie opties: het aanleggen van een warmtenet, zogeheten ‘groen gas’ of verwarmen via elektriciteit. Met de subsidie van het Rijk willen wij straks gaan uitzoeken wat voor ons de beste optie is’, zegt Kruims.

Uiteraard hoopt hij dat heel Roderwolde zich achter de plannen schaart. ‘Er is veel saamhorigheid in Roderwolde. Dat zag je ook al bij de aanleg van glasvezel. Toen kwamen er zomaar honderd inwoners op een informatieavond af. Het houden van een dergelijke avond is nu niet mogelijk, gezien het coronavirus.’ Een subsidie vanuit het Rijk, zou de plannen van Roderwolde volgens Kruims ‘concreter maken’. ‘Het belangrijkst is daarbij om te kijken of het haalbaar en betaalbaar is voor heel Roderwolde om van het gas af te gaan.’

De aanleg van een warmtenet zou bijvoorbeeld al heel kostbaar zijn. ‘Dan praat je, voor het hele dorp, over 12.000 euro per huishouden. Nou, ik heb het niet liggen en met mij heel veel mensen niet. Dat bedrag is zo hoog omdat we het hier hebben over het buitengebied. Dat is duurder dan wanneer je het over een wijk hebt waar men dichter op elkaar leeft.’

‘Ik heb het gevoel dat men in Roderwolde inziet dat er iets moet gebeuren, dat we na moeten denken over zaken als aardgas. Dat is positief. Maar het is geen gelopen race, we willen echt met het hele dorp kijken naar hoe we kunnen verduurzamen. We gaan ons daarom nu beraden op wat onze vervolgstap zal zijn.’

Juist omdat Roderwolde een buitengebied is, maakt dat het er niet makkelijker op om het dorp van het aardgas af te krijgen. Kruims hoopt dan ook dat het Rijk Roderwolde juist ziet als een ‘uitdaging’. ‘Uiteindelijk zullen ze ook het buitengebied willen verduurzamen. Dit is een mooie manier om uit te zoeken hoe dat het beste kan.’

Ergens in het najaar moet bekend worden of Roderwolde inderdaad een subsidie tegemoet kan zien.