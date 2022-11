Mooie verbinding bij Old Star voetbal VEV’67 en ONR

LEEK – Afgelopen woensdag zijn de mannen van het Walking Football van VEV’67 en ONR op sportpark Oost-Indie bij elkaar gekomen. De morgen stond in het teken van samen bewegen en voetballen. Het onderling contacten uitwisselen was ook een mooi bijkomend detail. Beide initiatieven verbinden elkaar en kunnen elkaar versterken. In Leek zijn ze al vier jaar bezig om elke woensdagmorgen, van 10 tot 11 uur, fanatieke en minder fanatieke mannen van boven de 60 jaar in beweging te krijgen en daarnaast ook te voetballen. Het ‘partijtje’ is essentieel voor de mannen. Daar komen ze voor. De initiatief nemers Jaap Pranger, Wim Brander en Johan Wardenier zijn van mening dat een goede warming-up van zeker 25 minuten bijdraagt aan de fysieke gesteldheid van de mannen. Hoe ziet een warming-up er uit. Natuurlijk wordt er gewandeld en soms hard gelopen voor wie dat mogelijk is. Daarnaast worden belangrijke zaken zoals coördinatie, stabiliteit in spelvorm aangeboden. De grondvormen van beweging zoals vallen, rollen/duiken, gooien/vangen, klimmen/klauteren/, trekken/duwen/stoeien, balanceren, springen/landen, trappen/schieten worden wekelijks herhaald. Het betekent dat de deelnemers zich fysiek fitter voelen en blijven. Op papier zijn er 36 deelnemers waarvan er steevast elke woensdag tussen 26 en 30 mannen aanwezig zijn.

In 2021 is op initiatief van WiN Noordenveld met het walking football/ Old Star voetbal gestart. Onder leiding van Johan Wardenier is met een groepje van 6/8 mannen begonnen. Op dit moment bestaat de groep uit zo’n 20 mannen, die elke dinsdagochtend van 10 tot 11 uur op het kunstgrasveld van voetbalvereniging ONR in Roden hun kunsten vertonen. Ook hier wordt er een warming-up gedaan. De oefeningen zijn vooral gebaseerd op het Altethic Skills Model (ASM). Bij deze mannen kwam de vraag hoe het is om eens tegen een andere ploegen(en) te spelen. Het contact met Leek was snel gelegd en woensdag 2 november was het zover. Met deelname van 43 mannen werden er naast de warming-up ook een drietal partijtjes van 15 minuten gespeeld. De reacties waren geweldig en een ieder sprak zich uit om dit jaarlijks eens vaker te doen.

Voor mannen, maar zeker ook vrouwen, die denken hier hun fysieke gezondheid te kunnen verbeteren zijn van harte welkom. Stap over die drempel want die is er helaas nog wel. Het is leuk, gezond en sociaal gezien erg gezellig. Walking football is voor mannen die ‘zeggen’ er nog niet aan toe te zijn, een prima mogelijkheid om zonder blessures te kunnen voetballen.