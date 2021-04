Mountainbike skillsdag voor de jeugd in Norg

NORG – Ieder jaar organiseren de Noordelijke ATB-club, NOAD en ATB-club Marum een skillsdag voor de mountainbikejeugd, waarbij zij hun geleerde vaardigheden aan familie en vrienden kunnen tonen. Dat is in de huidige coronaperiode natuurlijk niet mogelijk, maar de trainers van de clubs bedachten een alternatief.

In de bossen van Norg werd een korte oefenronde met verschillende oefeningen uitgezet, zodat de kinderen dit keer aan hun trainers konden laten zien wat zij het afgelopen jaar hebben geleerd. Sprinten, over een boomstam springen, over een smalle plank rijden, heuvel op en afrijden, een snelle bocht nemen en stilstaan tijdens een klim kwamen daarbij aan bod. Zowel trainers als kinderen hadden op deze wijze een mooie training.

De wielerclubs hebben zo’n 100 jeugdleden. Iedere zaterdagochtend wordt in zes groepen getraind onder leiding van een trainer en begeleider. Mountainbikers die eens in de drie weken willen helpen als begeleider kunnen contact opnemen met een van de verenigingen of op zaterdagmorgen om 10 uur eens langskomen bij de Zwerfsteen in Roderesch.