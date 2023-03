MS uitgelegd in het Zorgcafé

‘Ondanks dat je ziek bent hoef je niet weg te kwijnen in een hoekje’

NORG – In het Zorgcafé in Norg is er op maandag 3 april een voorlichtingsavond over MS. Er zal in deze bijeenkomst ingegaan worden op de verschillende aspecten die Multiple Sclerose kenmerken. Wat is MS, het herkennen van MS, oorzaken, diagnose, behandeling en gevolgen zullen aan de orde komen. Pauline Bats is verbonden aan de MS-afdeling van de provincie Groningen – Noord Drenthe en zal deze voorlichting geven. Het Zorgcafé is voor iedere inwoner uit Noordenveld te bezoeken. Deze avond richt zich ook op vrijwilligers, mantelzorgers en professionals die meer willen weten over MS. Irene Louters uit Norg heeft MS. Ze doet een boekje over de ziekte die haar leven beheerst.

Heel bijzonder is de presentatie van de MS Experience Toolkit. Hiermee kan worden ervaren met MS met je doet. De Toolkit is zo samengesteld dat je voor heel even een persoon met de symptomen van MS bent. ‘Dat kan behoorlijk confronterend zijn,’ zegt Irene Louters. ‘Het is heel goed om eens te ervaren hoe een MS-er zich dagelijks voelt.’

De in Norg woonachtige Irene Louters heeft sinds haar 34ste jaar MS. ‘Het is nu alweer meer dan 15 jaar geleden dat deze ziekte bij mij werd ontdekt. Ik kwam terug van een reis en bemerkte dat ik met mijn linkeroog niet goed kon lezen. Er volgden controles bij de huisarts, de oogarts, ik moest bloedprikken en in een MRI scan. Uiteindelijk kreeg ik van een neuroloog te horen dat ik MS had. Dan denk je ‘wat gebeurt hier allemaal’. Ik heb gelukkig mijn werk als verpleegkundige bij de GGZ nog tot en met 2017 vol kunnen houden. Daarna ben ik afgekeurd omdat het niet meer ging. Je ziet aan mij dat ik niet zo gemakkelijk meer loop. Vaak heb ik last van zware en vermoeide benen en armen. Echt pijn heb ik gelukkig niet altijd. Last heb ik wel van dove vingers en krachtverlies.’

Van MS wordt vaak verwacht dat het gaat om een spierziekte. Irene Louters geeft aan dat dit niet zo is. ‘Het is een ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Dat wordt als het ware klemgezet. Signalen vanuit de hersenen komen niet door. MS gaat niet over. Het kan zich stabiliseren, maar genezen doet het niet. Maar let wel, ik wil niet zielig overkomen. Dat ben ik beslist niet. In tegendeel zelfs. Ik ben optimistisch van karakter en ga niet bij de pakken neerzitten. Met ons gezin wonen we nu meer dan 20 jaar in Norg en dat bevalt goed. Ik doe vrijwilligerswerk, help bij de Avond4Daagse, drink regelmatig een kop koffie bij een eenzame oudere mevrouw en ben voorzitter van de afdeling MS Assen – Noord Drenthe. Ik heb een scootmobiel om boodschappen te doen met mijn hondje DJ in het dorp. Wat ik kan doen dat doe ik. Nog steeds ben ik trots op mijn zwemprestatie in open water toen ik in 2017 meedeed met de City Swim in Amsterdam. Ondanks dat je ziek bent hoef je niet weg te kwijnen in een hoekje. Ook die gedachte zou ik de bezoekers aan het Zorgcafé in Norg deze avond willen meegeven.’

Op maandag 3 april wordt de avond gehouden in de locatie van Groenzorg aan de Eenerstraat 65 in Norg. Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30. Informatie bij WiN Servicebureau 050 3176500. Aanmelden hoeft van tevoren niet, een kop koffie staat klaar en vervoersproblemen kunnen worden opgelost door de SON bus in te schakelen. Het Zorgcafé Norg is een initiatief van Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld.