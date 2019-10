MTB-route Marum: vele handen maken licht werk!

MARUM – ‘It giet oan!’, klinkt het dan eindelijk maar toch in Marum. Zes jaar na de oprichting van de werkgroep om een MTB-route in en om Marum te realiseren, gaat in november dan eindelijk de schop in de grond. Een triomf voor ATB Vereniging Marum, misschien wel de meest actieve ATB-club uit de regio. De drie route commissarissen, Eddie Renkema, Johan Boonstra en Jack Wagena, zijn dan ook in hun nopjes.

‘Het is nog best snel gegaan’, zegt Eddie trots, wanneer hij terugkijkt op de afgelopen zes jaar. ‘Bij sommige routes duurt het toch al gauw tien jaar voordat die route er komt.’ Momenteel wordt er hard gewerkt om van alles voor te bereiden, zodat straks de aanleg daadwerkelijk kan beginnen.

Jack is voornamelijk bezig met de planning. ‘Nu het geld binnen is en we goede afspraken hebben gemaakt, moeten we echt aan de slag. De route, met een totale lengte van 33 kilometer, wordt gefaseerd aangelegd. In acht fases (ook wel deelsegmenten genoemd) pakken we het stuk voor stuk aan. Te beginnen achter het rouwcentrum en bij Friesland Campina. Vervolgens zijn Trimunt, Talud Postdijk en A7, het Slipsterbosje te De Wilp, het Coendersbos en Dijkzand aan de beurt. De trajecten worden vervolgens gekoppeld met de welbekende MTB paaltjes als aanduiding’, zegt hij. Volgens Jack biedt de route ook kansen voor lokale ondernemers. ‘Campings en de lokale middenstand kan hierop inspelen’, zegt hij. ‘Je kunt fietsers iets extra’s aanbieden, want de meesten nemen toch even de tijd om na of tijdens hun “prestatie” een kleine versnapering te nemen.’

Maar voordat er gefietst kan worden over de snelle singletracks, moet het nodige gebeuren. In november begint Patrick Jansen van Track en Trails (goed voor ruim 40 aangelegde MTB-routes in Nederland) samen met Eddie en Johan, en in overleg met de grondeigenaren aan het ‘uitvlaggen’ van de route. Zodra de singletrack duidelijk is aangegeven, begint de kraanmachinist van Stuut met het uitvlakken van de route. Soms is het weghalen van de bovenste laag voldoende terwijl er op sommige plaatsen juist opgevuld moet worden. Jack: ‘Voor deze werkzaamheden hebben we onder andere veel vrijwilligers nodig die ons willen helpen met de werkzaamheden. We kunnen het namelijk niet alleen. Wij willen de route “nieuwe school” aanleggen. Dit houdt in dat we extra energie steken in een track die duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij is. De bladblazer en snoerschaar zullen dan ook de komende jaren de meest gebruikte gereedschappen zijn. De single track ligt op afloop zodat er geen water blijft staan en er dus ook – mits de bladeren weg zijn – geen sporen worden gereden.

Johan is momenteel druk bezig met het ronselen van vrijwilligers. ‘We beginnen op een zaterdag in november, de planning hiervan volgt zo spoedig mogelijk’, zegt hij. ‘Samen met alle vrijwilligers gaan we met de kraan aan de slag en krijgen dan uitleg wat er van ons verwacht wordt. Vervolgens doen we een hapje en een drankje in ons thuishonk Optiesport Marum en geeft Patrick aan de hand van een presentatie nogmaals een uitleg. Op deze manier hopen we dat alle vrijwilligers weten wat er van hun verwacht gaat worden en hopen we in maart klaar te zijn in de bossen, zodat de verbindingen gemaakt kan worden’, besluit Johan.

De eerste werkzaamheden vinden plaats achter de Melkfabriek. ATB Marum hoopt dat vele vrijwilligers komen helpen bij de aanleg van deze fraaie route. Aanmelden kan via www.atbmarum.nl