LEEK – Museum Joodse Schooltje, Samuel Leviestraat 10 in Leek, is tijdelijk gesloten. Op 4 februari 2020 zal het Museum weer voor publiek geopend zijn. Op dinsdag tot en met donderdag is het museum dan van 14:00 tot 16:30 uur open. Op vrijdag is dat van 14:00 tot 16:00 uur. Toegang is gratis. Kijk ook op www.museumjoodseschooltje.nl.