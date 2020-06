Museum Nienoord opent deuren voor Heyboer-tentoonstelling

LEEK – Eindelijk mag Museum Nienoord weer open. Een hele geruststelling voor museumdirecteur Geert Pruiksma en de vele vrijwilligers die het Rijtuigmuseum een warm hart toedragen. Om alles ‘coronaproof’ te maken, is men de laatste tijd druk bezig geweest met afzetlint, posters en stickers. Maar het resultaat mag er zijn: vanaf heden is Nienoord weer open voor bezoek. En het museum komt direct met een bijzondere tentoonstelling op de proppen.

Op 4 april zou de tentoonstelling over Anton Heyboer haar deuren al openen. Dat ging om begrijpelijke redenen niet door, maar het werk hangt er gelukkig wél. ‘Heyboer was één van de eerste Bekende Nederlanders’, zei Pruiksma eerder tegenover De Krant. ‘Hij maakte kleurrijke schilderijen en etsen, en werd gezien als een vreemde eend in de bijt. Waar heel Nederland na de Tweede Wereldoorlog bezig was met de heropbouw van ons land, hield hij zich er niet mee bezig. Hij had zijn eigen commune en hield er meerdere vrouwen op na. Voor de opening hadden we Trees en Willy Kleef uitgenodigd, twee zusjes die in het bezit zijn van de grootste collectie van het werk van Heyboer. Veel van hun schilderijen hangen hier nu. Maar we hadden ook sommige van Heyboers vrouwen uitgenodigd, net als de eerste vrouw waarmee hij getrouwd was. Alles was geregeld, het zou een prachtige opening worden.’

Die opening kwam er dus niet, maar het museum kan nu tenminste open. Naast werk in collecties als het Museum of Modern Art (MoMA) in New York, het Haags Gemeentemuseum, het Amsterdams Stedelijk Museum, SFMoMA in San Francisco, The New Orleans Museum of Art, Museum of Fine Arts in Boston, British Museum en Tate Gallery in Londen, Haifa Museum of Art in Israël, MuHKA in Antwerpen, Ohara Museum of Art in Japan, hangt er nu dus werk in Leek. Zeker de moeite waard!

Er worden instaprondleidingen verzorgd op zondag 21 juni en zondag 5 juli, door Trees en Willy van Kleef, de bruikleengeefsters van de Twin collectie. Deelname gratis. Opgave via info@museumnienoord.nl. Verder is er een workshop ‘Heyboer aan de keukentafel’ op zondag 6 september, van twee tot vier. Kosten bedragen 15 euro en opgave kan via hetzelfde mailadres. Entree tot de tentoonstelling bedraagt 6,50 euro voor volwassenen, 3,50 voor kinderen van 8 tot en met 12 en is gratis voor kinderen tot 8 jaar.