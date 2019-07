Museumplusbus op reis

NORG – Bijna 30 ouderen uit Norg mochten afgelopen donderdag mee met de Museumplusbus. Deze bus, gefinancierd door de Bank-Giro Loterij, maakt het mogelijk dat kwetsbare ouderen een museum kunnen bezoeken. Ouderen die normaal gesproken niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. De organisatie in Norg was in handen van het buurtwerk van Welzijn in Noordenveld.

De reis ging naar het Fries Stedelijk Museum in Leeuwarden. Daar werd de groep welkom geheten door een drietal gidsen die uitleg gaven over de voornamelijk Friese kunstwerken. Beroemde schilders, Mata Hari en het Zwaard van Grutte Pier. Alles kwam voorbij. De Museumplusbus verzorgde de reis, de entree in het museum en de rondleidingen. Er werd door de deelnemers enthousiast gereageerd op het aangeboden programma.