Muurtennis maakt kinderen dolenthousiast bij REO

RODEN – De tennismuur is dé plek waar kinderen makkelijk een laagdrempelig een balletje kunnen slaan. Je hebt alleen een racket nodig en je kunt spelen, welke spelvorm en regels je ook hanteert. Net als op de voetbalpleintjes verbeteren kinderen zo samen spelenderwijs hun techniek en ontstaat er verbinding. Bij REO in Roden heeft tennisleraar Krijn Reinigert het muurtennis actief opgepakt en zijn de kinderen dolenthousiast. De KNLTB is even enthousiast en heeft daarom bij REO een promotiefilm gemaakt! De video is online te vinden wanneer je zoekt op ‘Centrecourt muurtennis reo’. Op de vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur kunnen jongens en meisjes van 5 tot en met 8 jaar vrijblijvend bij REO aan de Borglaan in Roden komen om eens een training te proberen. Neem zowel sportschoenen voor binnen als buiten mee. De trainingen worden in de winter in de tennishal gegeven, maar als het mooi weer is wordt er ook gestart of geëindigd met muurtennis! Een racket is nog niet nodig, die kan geleend worden bij REO. Ben je ouder of kun je niet op dit tijdstip? Neem dan gerust even contact op met Lennard Duursema (06-36105842) om samen te kijken naar een ander geschikt moment.