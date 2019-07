Muziek, gezelligheid en zon tijdens Brinkpop in Peize

PEIZE – Afgelopen zondag vond, onder zonnige weersomstandigheden, een geslaagde editie van Brinkpop Peize plaats. Muziekdorp Peize maakt haar naam al jarenlang waar door vele muziekevenementen te organiseren. Brinkpop Peize wordt elke laatste zondagmiddag van de maanden mei tot en met september georganiseerd op de Brink in Peize. Het is als het ware een mini muziekfestival, waar afgelopen zondag vele bezoekers op af kwamen. De aanwezigen waren aandachtig toeschouwer van optredens van 050 en The Jamband, die optraden op een bescheiden, maar sfeervol podium. Het was een heerlijke middag voor muziekliefhebbers en levensgenieters die, naast de muziek, onder gezellige omstandigheden een drankje konden nuttigen. Bovendien werd er ook aan de jongste jeugd gedacht, die zich kon uitleven op het springkussen. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement.