Muziekvereniging Noordenveld geeft kerstconcert

RODEN – Kom in kerststemming en laat je verrassen door muziekvereniging Noordenveld op 16 december in de Pompstee. Zo’n 90 muzikanten geven een prachtig kerstconcert. Muziekvereniging Noordenveld speelt onder andere nummers als “The Spirit of Christmas, Jinglebells Rock, Rudolf the Red Nose Rendeer” Daarnaast neemt de muziekvereniging je mee naar de Schotse Hooglanden, naar Mull of Kintyre, te samen met Denny Myles en zangeres Emma Gervedink Nijhuis. Denny Myles zal op de doedelzak een magische aanvulling zijn op het kerstconcert. Het belooft een avond te worden waar wij met elkaar het kerstgevoel zullen uitdragen, een ieder op zijn eigen wijze. Jeugd, Blazersklas, Showband en Harmonieorkest geven het gevoel van samen, van naar elkaar omkijken, van saamhorigheid. Daarom zal er bij de ingang ook een kerstmis pot staan waar iedereen een donatie kan doen voor de voedselbank. Het iets doen voor een ander laat muziekvereniging Noordenveld niet alleen bij de kerst, in januari gaan we voor kinderen van de groep 2 tot en met 8 algemene muzikale vorming geven, dit doen we 2 maanden gratis zodat deze lessen voor iedereen toegankelijk zijn. Petra Rodenboog gaat met de kinderen op ontdekkingsreis langs verschillende instrumenten en laat zien dat je met een tuinslang en een trechter ook een mooie trompet kan maken, kortom educatief, leerzaam en voorbereidend op het spelen van een echt instrument, gewoon ontzettend leuk. Opgeven kan via info@mvnoordenveld.nl. Maar voordat januari zijn intrede doet gaan we eerst terug naar het kerstconcert, een concert waar iedereen van harte welkom is. De presentatie van de avond wordt verzorgd door Grietina Bouma, bekend van haar vele presenteer werk zoals o.a. het WMC en Taptoe Groningen. Plaats: de Pompstee, Brink 25 Roden. Kaarten zijn 5,00euro p.p. en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. De deuren gaan open om 19.00 uur aanvang 19.30 uur. Kaarten kunnen worden besteld via info@mvnoordenveld.nl of worden gekocht aan de kassa. www.mvnoordenveld.nl