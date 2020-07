Muziekvereniging Noordenveld komt weer helemaal tot leven

RODEN – De repetities zijn weer opgestart, Het Akkoord wordt weer benut als onderkomen. Muziekvereniging Noordenveld begint langzamerhand weer volledig op gang te komen. Dat gaat, zoals bij iedere vereniging, wat anders dan gebruikelijk. Maar dat de vereniging niet van stilzitten houdt, moge duidelijk zijn.

Jan Huizing gaf namens het Harmonieorkest al aan dat men zich aan twee protocollen dient te houden. Hierin staat onder meer dat het gebruik van toiletten alleen mag wanneer echt noodzakelijk en dat de kantine voorlopig gesloten dient te blijven. ‘Ook de toegangswegen zijn gewijzigd’, zegt Huizing. ‘We komen nu via de achteringang naar binnen en hebben ons aan looprichtingen te houden. Verder staan de stoelen op twee meter uit elkaar, zodat er voldoende onderlinge ruimte is. Tijdens de pauze blijven we in de grote zaal en gaan we dus niet naar de kantine. Men moet dus zelf drinken meenemen.’

Deze regels gelden voor alle onderdelen van de vereniging die zich in Het Akkoord begeven. De Showband en Jong Noordenveld repeteerden tot op heden nog bij Decokay. Voor de showband wordt het per 1 juli weer makkelijker om showrepetities te houden. En dat is voor de showband ontzettend prettig. Voor de Corona waren er al plannen voor een nieuwe veldshow, en wilde de instructie samen met de leden losgaan om de nieuwe plannen en ideeën tot uitvoering te brengen. Het was even slikken toen de Corona kwam, maar vanaf volgende week mag er gestart worden met oefenen van een veldshow, daar is de band heel erg blij mee.

‘We hebben allen gemerkt hoe jammer het was om niet meer samen te kunnen spelen. Natuurlijk werd er thuis geoefend en werden er plannen gemaakt om toch samen te kunnen spelen, vanuit de huiskamer, de slaapkamer en bijv. de schuur. Ook werd er gebruik gemaakt van videobellen. En ging dat redelijk, maar het is toch niet hetzelfde als met elkaar in dezelfde ruimte spelen’, zo laat Jacqueline Hagenauw namens de Showband weten.

Over een aantal maanden kan men een nieuwe spectaculaire veldshow tegemoet zien. Hierbij gaat het om een Zuid-Amerikaanse show. Liefst had de showband haar koffers gepakt en waren zij allen richting Zuid-Amerika gevlogen om de werkelijke sfeer te proeven van Latijns-Amerika, maar droom en werkelijkheid liggen soms ver uit elkaar. Daarom blijft showband Noordenveld met een heel klein beetje pijn in het hart in ons mooie dorp en gaan zij deze splinternieuwe show instuderen. Een show geschreven met prachtige muziek van Chan Chan van Bueana, Vista Social Club, Cuban Pete van Louis Armstrong and His Orchestra en Para Los Rumberos van Santana.



De show wordt op de groep geschreven, zodat iedere muzikant en guard-lid goed tot zijn/haar recht komt in deze show. Er zijn voor deze show schrijvers uit verschillende windstreken van Nederland en zelfs uit Engeland aangetrokken.

‘Afgelopen periode hebben we nog meer dan anders gemerkt dat samen muziek maken echt belangrijk is, maar dat tevens de (muzikale) vriendschappen en de verbindingen met elkaar erg gemist werden. De Showband is een hechte club met een diversiteit aan leden van verschillende leeftijden, daarom willen wij graag nieuwe muzikanten verwelkomen bij onze band’, aldus Jacqueline. Iedereen die een instrument kan bespelen of dit wil leren, kan zich aanmelden om gratis een keer mee te doen. Dit kan tot en met 1 september.

Ventilatiesysteem

Momenteel wordt Het Akkoord nog geventileerd middels ventilatoren die er tijdelijk staan. Uiteindelijk is het de bedoeling om een geheel nieuw ventilatiesysteem aan te schaffen, zodat het muziekgebouw ook in de toekomst klaar is voor een mogelijke uitbraak van bepaalde virussen.

Wat: Muzieknoordenveld pakt de draad weer op

Wanneer: vanaf heden

Info: www.mvnoordenveld.nl.