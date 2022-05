Muziekvereniging Noordenveld laat zich van haar beste kant zien

RODEN – Muziekvereniging Noordenveld stond afgelopen zaterdag 21 mei in Sportcentrum De Hullen met hun uitvoering ‘Heal The World’. Jacqueline Hagenauw van de vereniging kijkt terug op een zeer geslaagde show. ‘Het hele sportcentrum zat vol met enthousiast publiek. Alle afdelingen van de vereniging hebben zichzelf van hun mooiste en beste kant laten zien. Het thema ‘Heal The World’, kwam vanuit het nummer van Michael Jackson. De gedachte erachter was dat we het allemaal samen doen. Samen zet je met liefde en vrede iets moois neer, dat was echt grandioos. We hebben ook ode gebracht aan Robert Strobos. Hij is helaas een poosje geleden overleden op 27-jarige leeftijd. We wilden dat de show ook echt om hem draaide. We hebben zijn vader ook een bos bloemen mogen geven.’ Dit was het eerste echte optreden sinds de coronapandemie. ‘We hebben opgetreden met koningsdag, maar dit was voor het eerst met echt iedereen. Ik heb ook wel het gevoel dat de mensen daarom extra enthousiast waren. We hebben onder andere een flashmob uitgevoerd en iedereen deed mee. Natuurlijk eindigden we met z’n allen met Heal The World.’ De vereniging kijkt alweer uit naar het volgende optreden. ‘Er staat alweer genoeg op de planning. De showband gaat met Pinksteren naar België en Frankrijk, 11 juni geeft het orkest een optreden met Jong Noordenveld bij de Albertslaan en de showband krijgt veel aanvragen om te spelen tijdens de Avondvierdaagsen. Daarbij bestaat de vereniging in 2025 100 jaar. Daar zijn de voorbereidingen ook al voor begonnen.’