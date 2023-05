Muziekvereniging Noordenveld speelt in volle De Hullen

RODEN- Afgelopen zaterdag 13 mei konden honderden bezoekers luisteren naar het nieuw ingestuurde werk van de muziekvereniging. Het publiek in Sportcentrum De Hullen werd getrakteerd op verschillende muziektypen met als thema ‘The Sound of Summer’. Van jong tot oud deed mee en de bezoekers waren net als de instrumenten vrolijk ‘gestemd’. Jacqueline Hagenauw, zelf spelend lid, kijkt tevreden terug.

‘De avond verliep fantastisch. We hadden het thema gekozen omdat er richting de zomer mooie dingen zijn opgebloeid. Onze jeugdgroep is dankzij een eerdere actie gegroeid, dus voor sommige was het de eerste keer. De colorguard groep trad op en de showband liet haar nieuwste show horen. Daarnaast speelde ons orkest en werd de avond aan elke gepraat door Grietina Bouma. Zij is ladyspeaker van het World Marching Concours (WMC) en diverse taptoes.’ De avond werd gestart met de complete vereniging die een gezamenlijk stuk ten gehore brachten. ‘Enorm spannend, omdat alle leden als een groot orkest ten tonele verschenen. Er vond ook nog een loterij plaats waar het publiek mooie prijzen bij kon winnen.’ De vereniging bestaat als sinds 1925 en kent een gevarieerd gezelschap. ‘De jongste is 6 jaar en de oudste eind zeventig. Iedereen is welkom en dat voelen ze ook. We kijken nu al uit naar onze volgende show.’